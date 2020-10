“Lockdown a Natale? Se accade un’impresa su tre non riapre” (Di lunedì 19 ottobre 2020) I dati del centro studi di Confindustria parlano chiaro: un lockdown a Natale può costare a settimana l’1% del Pil. E il netto incremento dei contagi riporta a galla la vecchia discussione: cosa scegliere tra la tenuta dell’economia e la salute dei cittadini? Quanto costerebbe alle imprese e al commercio una eventuale chiusura totale a … L'articolo “Lockdown a Natale? Se accade un’impresa su tre non riapre” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 19 ottobre 2020) I dati del centro studi di Confindustria parlano chiaro: un lockdown apuò costare a settimana l’1% del Pil. E il netto incremento dei contagi riporta a galla la vecchia discussione: cosa scegliere tra la tenuta dell’economia e la salute dei cittadini? Quanto costerebbe alle imprese e al commercio una eventuale chiusura totale a … L'articolo “Lockdown a? Seun’impresa su tre non riapre” proviene da leggilo.org.

Linkiesta : Era solo questione di tempo prima che arrivassero ribellioni e proteste. Ora c’è anche la prospettiva di diventare… - LaStampa : Coronavirus, ecco come il dpcm cambierà la nostra vita e perché un lockdown a Natale non è da escludere - Corriere : Trump: «Il Natale sarà cancellato con il lockdown di Biden» - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Trump: 'Con il lockdown di Biden in Usa il Natale sarebbe cancellato' - c_magistro : La nuova stretta non basta bisogna chiudere anche le #scuole se fatto questo non scendono si sarà costretti ad un… -