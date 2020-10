Chiesa Juventus, Commisso e Iachini al veleno: “Non diventerà un leader cosi” (Di sabato 17 ottobre 2020) La Fiorentina non ha certamente digerito la scelta di Federico Chiesa di trasferirsi alla Juventus durante le ultime ore di mercato. Soprattutto, il presidente dei viola,Rocco Commisso, ed il tecnico, Iachini, non hanno usato mezzi termini per commentare la scelta dell’esterno italiano. Juventus: le parole di Commisso e Iachini su Chiesa “L’ho trattato come un figlio, ma lui nei miei confronti, in quelli della mia famiglia e di tutti i lavoratori non ha fatto la cosa giusta- ha dichiarato l’imprenditore tramite “La Nazione”-. E’ un ragazzo, ma in America c’è un detto: ‘Anche se vai via, non rompere mai i ponti’. Questo mi hanno insegnato 50 anni fa, è l’unico modo se si ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 17 ottobre 2020) La Fiorentina non ha certamente digerito la scelta di Federicodi trasferirsi alladurante le ultime ore di mercato. Soprattutto, il presidente dei viola,Rocco, ed il tecnico,, non hanno usato mezzi termini per commentare la scelta dell’esterno italiano.: le parole disu“L’ho trattato come un figlio, ma lui nei miei confronti, in quelli della mia famiglia e di tutti i lavoratori non ha fatto la cosa giusta- ha dichiarato l’imprenditore tramite “La Nazione”-. E’ un ragazzo, ma in America c’è un detto: ‘Anche se vai via, non rompere mai i ponti’. Questo mi hanno insegnato 50 anni fa, è l’unico modo se si ...

