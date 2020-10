Stefano Bettarini: età, altezza, peso, ex moglie, ex fidanzate vip, figli, fidanzata giovane (Di venerdì 16 ottobre 2020) Conclusa la carriera calcistica nel 2010, Stefano Bettarini ha riscosso grande successo in ambito televisivo. L’ex marito di Simona Ventura ha accumulato un’infinita serie di esperienze nei vari reality show italiani. Tra questi ricordiamo le partecipazioni a La talpa nel 2005 (come inviato), al GF Vip 2016 (classificandosi quarto), poi nel 2018 a Temptation Island Vip con la compagna Nicoletta Larini. L’anno dopo è volato in Honduras per partecipare all’Isola dei famosi, programma che già aveva conosciuto nei panni d’inviato della terza edizione. L’esperienza vissuta nel reality della tentazione, Temptation Island, è stata memorabile. Quell’edizione è stata condotta proprio da Simona Ventura, dimostratasi molto gentile e solidale dispensando consigli sentimentali all’ex ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 16 ottobre 2020) Conclusa la carriera calcistica nel 2010,ha riscosso grande successo in ambito televisivo. L’ex marito di Simona Ventura ha accumulato un’infinita serie di esperienze nei vari reality show italiani. Tra questi ricordiamo le partecipazioni a La talpa nel 2005 (come inviato), al GF Vip 2016 (classificandosi quarto), poi nel 2018 a Temptation Island Vip con la compagna Nicoletta Larini. L’anno dopo è volato in Honduras per partecipare all’Isola dei famosi, programma che già aveva conosciuto nei panni d’inviato della terza edizione. L’esperienza vissuta nel reality della tentazione, Temptation Island, è stata memorabile. Quell’edizione è stata condotta proprio da Simona Ventura, dimostratasi molto gentile e solidale dispensando consigli sentimentali all’ex ...

