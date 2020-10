Ascolti TV | Giovedì 15 ottobre 2020 Doc torna col botto 31 9% – 7 4 mln

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Doc - Nelle tue Mani - Matilde Gioli e Luca Argentero Nella serata di ieri, giovedì 15, su Rai1 Doc – Nelle tue Mani ha conquistato 7.435.000 spettatori pari al 31.9% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 1.974.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Pompei ha interessato 802.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.506.000 spettatori (8.4%). Su Rai3 End of Justice – Nessuno è Innocente ha raccolto davanti al video 999.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.122.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 956.000 spettatori con uno share del 4.2%. Su TV8 The Amazing Spider-Man 2 ha segnato l’1.1% con 253.000 spettatori ...