Serie A, Inter-Milan a Mariani e Atalanta-Napoli a Di Bello (Di venerdì 16 ottobre 2020) Queste le designazioni arbitrali della quarta giornata di Serie A in programma domenica 18 ottobre. Napoli - Atalanta (17/10, ore 15): Di Bello di Brindisi (Passeri-Tegoni) Inter - Milan (17/10, ore 18): Mariani di Aprilia (Costanzo-Bindoni) Sampdoria - Lazio (17/10, ore 18): Orsato di Schio (Meli-Bresmes) Crotone - Juventus (17/10, ore 20.45): Fourneau di Roma (Lo Cicero-Cecconi) Bologna - Sassuolo (ore 12.30): Doveri di Roma (Liberti-L.Rossi) Spezia - Fiorentina (ore 15): Manganiello di Pinerolo (Paganessi-Di Iorio) Torino - Cagliari (ore 15): La Penna di Roma (Tolfo-Lombardi) Udinese - Parma (ore 18): Fabbri di Ravenna (Capaldo-Sechi) Roma - Benevento (ore 20.45): Ayroldi di Molfetta (Del Giovane-Galetto) Verona - Genoa (19/10, ore 20.45): Rapuano di Rimini

