Riforme | slitta esame Camera pdl voto 18enni per Senato

ANSA, - ROMA, 15 OTT - La presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi ha chiesto alla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio il rinvio dell'esame della proposta di legge sul voto ai 18enni per il Senato.

Secondo quanto viene riferito da un partecipante alla riunione Boschi ha spiegato che il testo sia esaminato nell'ambito di una riforma complessiva e che serve un momento di riflessione. (ANSA).

Graziano Delrio: "Conte promuova un chiarimento dentro la maggioranza"

La richiesta del capogruppo dem alla Camera arriva dopo lo slittamento del voto sulla pdl costituzionale sul voto ai diciottenni per il Senato: "Un fatto estremamente grave" ...

