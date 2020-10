PSG, Tuchel spegne le polemiche: «Ora tutto chiaro con Leonardo» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Thomas Tuchel ha parlato della recente polemica con Leonardo Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa della recente polemiche con il dirigente dei parigini Leonardo. «Ho sentito le sue parole. Io ho detto solo la mia opinione, niente di più. Non prendo le cose sul personale. In un gruppo forte, in una squadra dove siamo tutti vicini, è normale che ci siano conflitti. Il mio lavoro di allenatore è quello di lottare per il meglio della squadra. Anche Leonardo ha detto la sua, adesso le cose sono chiare e le cose possono andare avanti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Thomasha parlato della recente polemica conThomas, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa della recentecon il dirigente dei parigini. «Ho sentito le sue parole. Io ho detto solo la mia opinione, niente di più. Non prendo le cose sul personale. In un gruppo forte, in una squadra dove siamo tutti vicini, è normale che ci siano conflitti. Il mio lavoro di allenatore è quello di lottare per il meglio della squadra. Ancheha detto la sua, adesso le cose sono chiare e le cose possono andare avanti». Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Non c'è Allegri nel futuro del PSG. Adesso è Thiago Motta il nome in pole per il dopo Tuchel - infoitsport : Il PSG pensa al dopo Tuchel: anche Inzaghi tra i tecnici che piacciono a Leonardo - infoitsport : PSG, la panchina di Tuchel traballa: c'è anche il nome di Inzaghi tra i possibili sostituti - laziolibera : Immobile: “Florenzi al PSG un regalo”. Poi il ricordo su Tuchel… - sportli26181512 : Immobile: “Florenzi al PSG un regalo”. Poi il ricordo su Tuchel…: L’attaccante della #Lazio ha parlato dell’esterno… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Tuchel PSG, Tuchel mette un freno alle polemiche: "Leonardo ha detto la sua, ora le cose sono chiare" TUTTO mercato WEB PSG, Tuchel spegne le polemiche: «Ora tutto chiaro con Leonardo»

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa della recente polemiche con il dirigente dei parigini Leonardo. «Ho sentito le sue parole. Io ho detto solo la mia opinione, niente ...

Massimiliano Allegri-Lazio al posto di Simone Inzaghi? Indiscrezione bomba

Allegri-Lazio, l'ex allenatore della Juventus sulla panchina di Lotito? Max Allegri sulla panchina della Lazio e Simone Inzaghi futuro allenatore del Paris Saint Germain? Il clamoroso scenario viene d ...

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa della recente polemiche con il dirigente dei parigini Leonardo. «Ho sentito le sue parole. Io ho detto solo la mia opinione, niente ...Allegri-Lazio, l'ex allenatore della Juventus sulla panchina di Lotito? Max Allegri sulla panchina della Lazio e Simone Inzaghi futuro allenatore del Paris Saint Germain? Il clamoroso scenario viene d ...