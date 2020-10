Affitti: con Covid a Milano posti letto addio, in 1 anno occupazione scesa al 29% (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - E' a Milano, causa coronavirus, che gli Affitti delle stanze singole registrano il maggior calo. Nel capoluogo lombardo, emerge da un'indagine realizzata da ZappyRent, si passa dall'80% di occupazione di posti letto nel 2019 al 29% di un anno dopo: un vero e proprio tonfo, legato anche alle dinamiche del fenomeno del South Working e della permanenza di molti lavoratori nelle loro città di origine. Va meglio a Bologna, in cui studenti e lavoratori alla ricerca di alloggi tornano a respirare dopo anni di vera penuria immobiliare: qui si è passati dall'83 al 70% di occupazione per i posti letto e dal 97% al 71% per le stanze singole. Dati più critici quelli registrati nelle città ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - E' a, causa coronavirus, che glidelle stanze singole registrano il maggior calo. Nel capoluogo lombardo, emerge da un'indagine realizzata da ZappyRent, si passa dall'80% didinel 2019 al 29% di undopo: un vero e proprio tonfo, legato anche alle dinamiche del fenomeno del South Working e della permanenza di molti lavoratori nelle loro città di origine. Va meglio a Bologna, in cui studenti e lavoratori alla ricerca di alloggi tornano a respirare dopo anni di vera penuria immobiliare: qui si è passati dall'83 al 70% diper ie dal 97% al 71% per le stanze singole. Dati più critici quelli registrati nelle città ...

Ultime Notizie dalla rete : Affitti con Affitti: con Covid a Milano posti letto addio, in 1 anno occupazione scesa al 29% Il Tempo Smart working con Airbnb: lavorare tra montagna, mare e campagna

Tuttavia, non tutti hanno la fortuna di lavorare in una grande casa con tutte le comodità e gli spazi necessari. Ed è qui che interviene la nota piattaforma online degli alloggi e le case in affitto.

Tuttavia, non tutti hanno la fortuna di lavorare in una grande casa con tutte le comodità e gli spazi necessari. Ed è qui che interviene la nota piattaforma online degli alloggi e le case in affitto.