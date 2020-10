Scuola | l’idea di Zaia per organizzare la didattica a distanza

Leggi su tpi

(Di mercoledì 14 ottobre 2020): “Ecco comelaper prevenire stop totali” La proposta del presidente della Regione Veneto Lucasullaalle scuole superiori per alleggerire i mezzi di trasporto sovraffollati ha creato polemiche. “Io faccio interventi costruttivi e collaborativi. Mi meraviglio che il tema dellanon venga affrontato senza pensare che, così facendo, prima o poi deflagrerà”, dichiara il governatore in un’intervista al Corriere della Sera per precisare che “se è vero lo scenario che prefigura il governo, anche se in via prudenziale, non possiamo non pensare di mettere in sicurezza anche il mondo della”. Riflette ...