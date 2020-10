Coronavirus | morte 5 suore del centro sociale di Mortara a Pavia | è il più grande focolaio di Covid a Pavia

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono state uccise dalcinquedel”Padre Francesco Pianzola” di, diventato il piùdiin provincia di. Delle 55 sorelle risultate positive al tampone, 5 sonoe l’Ats dista disponendo il trasferimento della maggior parte delle malate in unspecializzato. ”Da domani – spiega il direttore generale Mara Azzi come riferisce Sir- il maggior numero possibile sarà trasferito in una struttura di degenza, una soluzione che si è resa necessaria in relazione all’elevato numero di operatori positivi, che pone un ...