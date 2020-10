Ricetta primo piatto di stagione: gnocchi alle castagne (Di martedì 13 ottobre 2020) Gli gnocchi di castagne sono una Ricetta di un primo piatto di stagione squisito. Unici nel loro genere, gli gnocchi sono semplici da realizzare. La Ricetta Gli gnocchi sono un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Francesca A. su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 13 ottobre 2020) Glidisono unadi undisquisito. Unici nel loro genere, glisono semplici da realizzare. LaGlisono un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Francesca A. su BlogLive.it.

Gli gnocchi sono un piatto tipico della domenica. Una ricetta adatta a questo periodo è quella degli gnocchi alle castagne. Molto semplici da realizzare, sono un primo piatto gustoso e per esaltarne ...

A Laterza il pane si prepara come 500 anni fa

I suoi segreti? L'affumicatura del legno dal un lato e la maestria, certo, con le ricette che le famiglie di fornai si sono tramandate per generazioni. Ma anche, se non soprattutto, la materia prima: ...

