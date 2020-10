Spose | le alternative più glamour al velo

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Saint Tropez, 1971. La bellissima Bianca, in occasione delle nozze con la rockstar Mick Jagger, scelse di indossare un cappello a tesa larga. Un accessorio inaspettato che sicuramente fece la sua parte nel rendere iconico quel look con tailleur giacca pantalone total white, firmato Yves Saint Laurent. Ma non fu la sola, Inès de la Fressange nel 1990, sposò Luigi D’Urso con blazer e cappello con una scenografica fascia in tulle. 1990, Inès de la Fressange e Luigi D’Urso. Foto Getty Images