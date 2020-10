Juve in apprensione: Dybala nuovamente out con l'Argentina. Il comunicato e i dettagli (Di lunedì 12 ottobre 2020) Paulo Dybala assente anche dal match contro la Bolivia. Niente da fare per il giocatore argentino della Juventus. Leggi su 90min (Di lunedì 12 ottobre 2020) Pauloassente anche dal match contro la Bolivia. Niente da fare per il giocatore argentino dellantus.

franzoni_sara : Stai tranquillo che tanto giochiamo. Non capisco perché tutta sta apprensione... il Milan vincerà un derby per la p… - legionarioxiii : Giusto per far capire 'l'apprensione' in casa Juve dopo #JuveNapoli ?????? - 3cuori1ohana : @Biancozz18 @MarzianoAnsioso @napolifan97 @sscnapoli Quindi tu sapevi che i due del Milan erano isolati e quindi il… -