DPCM ottobre 2020: cosa chiude e quali sono i divieti (Di domenica 11 ottobre 2020) Il nuovo DPCM ottobre 2020 arriverà probabilmente lunedì sera ma essendo i tempi molto stretti non si può escludere che la nuova stretta venga messa in campo, come da programma, nella serata di mercoledì. Ieri durante la riunione dei capidelegazione e del premier Giuseppe Conte si è discusso delle restrizioni da adottare che saranno messe a punto oggi dai ministri coinvolti dalle nuove misure. Oltre alle limitazioni agli sport di contatto i locali dovranno chiudere alle 24 e anche feste private e cerimonie subiranno una stretta, e ci saranno novità sullo smart working. Gli esperti del Comitato tecnico-scientifico e il ministro della Salute Roberto Speranza si incontreranno oggi pomeriggio in una riunione urgente. Verrà valutata la situazione e la possibilità ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Il nuovoarriverà probabilmente lunedì sera ma essendo i tempi molto stretti non si può escludere che la nuova stretta venga messa in campo, come da programma, nella serata di mercoledì. Ieri durante la riunione dei capidelegazione e del premier Giuseppe Conte si è discusso delle restrizioni da adottare che saranno messe a punto oggi dai ministri coinvolti dalle nuove misure. Oltre alle limitazioni agli sport di contatto i locali dovrannore alle 24 e anche feste private e cerimonie subiranno una stretta, e ci saranno novità sullo smart working. Gli esperti del Comitato tecnico-scientifico e il ministro della Salute Roberto Speranza si incontreranno oggi pomeriggio in una riunione urgente. Verrà valutata la situazione e la possibilità ...

fanpage : Convocato per domani, domenica 11 ottobre, un Comitato Tecnico Scientifico d’urgenza per decidere le misure da inse… - fanpage : Nuovo dpcm, il governo potrebbe vararlo già lunedì sera: chiusure anticipate per i locali - Corriere : Mascherine all’aperto, coprifuoco anti movida, al ristorante coperti ridotti: il nuovo Dpcm di ottobre - MariaLu91149151 : RT @Gianmar26145917: #COVID19, scatta il coprifuoco: nel prossimo #dpcm del 15 ottobre probabile nuova “genialata” del governo: divieto di… - clikservernet : DPCM ottobre 2020: cosa chiude e quali sono i divieti -

Ultime Notizie dalla rete : DPCM ottobre Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 66 | www.governo.it Governo Dpcm, le ipotesi ventilate dal governo su nuove restrizioni

Sta prendendo forma nelle stanze dell’esecutivo romano il nuovo Dpcm che potrebbe entrare in vigore già a partire dalla giornata di luned’ 12 ottobre. Il documento è infatti attualmente allo studio a ...

Count down per "semi-lockdown", Governo consulta Cts e Regioni

Roma, 11 ott. (askanews) - 'Semi lockdown' è la definizione che molti nel Governo, inteso come ministri e pletora di consiglieri tecnici, ...

Sta prendendo forma nelle stanze dell’esecutivo romano il nuovo Dpcm che potrebbe entrare in vigore già a partire dalla giornata di luned’ 12 ottobre. Il documento è infatti attualmente allo studio a ...Roma, 11 ott. (askanews) - 'Semi lockdown' è la definizione che molti nel Governo, inteso come ministri e pletora di consiglieri tecnici, ...