Alba Parietti | l’addio al suo ex compagno | “L’uomo che più mi ha saputo amare”

(Di domenica 11 ottobre 2020) È venuto a mancare all’età di 74 anni Giuseppe Lanza di Scalea con cuiha passato otto anni insieme. I due hanno iniziato una relazione negli anni Novanta terminata poi nei primi anni Duemila. Laha voluto ricordarlo tramite un lungo post sul suo profilo Instagram ufficiale dedicandogli delle bellissime parole. La loro storia d’amore fu al centro del gossip e i due andarono a convivere per ben 7 anni trascorrendo spesso le vacanze in Sicilia, a Mondello.sui social: “Ilche più mi haamare” Il dolore diè evidente e traspare dalle parole scritte sui social: “Giuseppe sei stato l’uomo migliore che ho mai ...

Nei primi anni 2000 Alba Parietti è stata sentimentalmente legata a Giuseppe Lanza di Scalea. Dopo sette anni di convivenza i due si lasciarono, continuando comunque a mantenere degli ottimi rapporti.(ANSA) - PALERMO, 11 OTT - 'Giuseppe, sei stato l'uomo migliore del mondo, il padre per Giulia più amoroso, dolce e presente, per me l'amico ...