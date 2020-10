F1, al Nurburgring pole di Bottas. Hamilton-Verstappen in scia, Leclerc 4° (Di sabato 10 ottobre 2020) La Mercedes non perde l'abitudine di dominare in lungo e in largo. Nemmeno il ritorno al Nurburgring sembra aver preoccupato le Frecce d'argento. La scuderia tedesca piazza Valtteri Bottas in pole position con il tempo di 1'25"269. Staccato di oltre due decimi il leader del Mondiale Lewis Hamilton. Il pilota inglese non brilla nella sua specialità e deve accontentarsi della seconda posizione. Terza piazza per Max Verstappen, che ha cullato a lungo il sogno della pole. La Ferrari può sorridere con l'ottimo Charles Leclerc: il monegasco chiude quarto con un giro perfetto.caption id="attachment 986527" align="alignnone" width="594" Valtteri Bottas (Getty Images)/captionGLI ALTRILo schieramento della top 10 si completa con Alexander Albon ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 ottobre 2020) La Mercedes non perde l'abitudine di dominare in lungo e in largo. Nemmeno il ritorno alsembra aver preoccupato le Frecce d'argento. La scuderia tedesca piazza Valtteriinposition con il tempo di 1'25"269. Staccato di oltre due decimi il leader del Mondiale Lewis. Il pilota inglese non brilla nella sua specialità e deve accontentarsi della seconda posizione. Terza piazza per Max, che ha cullato a lungo il sogno della. La Ferrari può sorridere con l'ottimo Charles: il monegasco chiude quarto con un giro perfetto.caption id="attachment 986527" align="alignnone" width="594" Valtteri(Getty Images)/captionGLI ALTRILo schieramento della top 10 si completa con Alexander Albon ...

SkySportF1 : ?? SUPER POLE DI BOTTAS ?? ?? Hamilton e Verstappen dietro, Leclerc 4° ? Il LIVE ? - SkySportF1 : ? VETTEL ELIMINATO PER POCHI MILLESIMI (?? #Q2) Fuori anche Gasly, Kvjat, Giovinazzi, e Magnussen Il LIVE ?… - SkySportF1 : HULKENBERG CHIUDE ULTIMO (?? #Q1) Eliminati anche Latifi, Russell, Grosjean, Raikkonen, Il LIVE ?… - RaiSport : ?? #GpdiEifel: #Bottas in pole davanti a #Hamilton, quarto #Leclerc Segnali di risveglio da parte della #Ferrari al… - GianlucaZippo : #f1 #EifelGP Bravo davvero, a sto giro, a #Bottas, per una splendida pole davanti a #Hamilton. Bravi bravi anche… -