Decreti sicurezza addio, la Chiesa esulta. E chiede ius soli e regolarizzazioni di massa (Di sabato 10 ottobre 2020) Roma, 10 ott – Quelli che al tempo di Peppone, uno dei mitologici personaggi di Guareschi, erano mangiapreti, oggi si sono trasformati nei migliori alleati della Chiesa che Bergoglio, assieme a una folta truppa di preti militanti, ha trasformato in una onlus dedita all’accoglienza di clandestini coi quattrini altrui. Strano ma vero: il Partito Democratico ha incassato i ringraziamenti di Caritas e Cei per la recente abrogazione dei Decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini. La “viva soddisfazione” di Cei e Caritas Ne prendono atto “con viva soddisfazione” e si auspicano che “i decisori politici proseguano in questo percorso di legalità e integrazione, sostenendolo oltre che con l’importante processo di revisione delle norme, anche con politiche attive di supporto”. Caritas ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 10 ottobre 2020) Roma, 10 ott – Quelli che al tempo di Peppone, uno dei mitologici personaggi di Guareschi, erano mangiapreti, oggi si sono trasformati nei migliori alleati dellache Bergoglio, assieme a una folta truppa di preti militanti, ha trasformato in una onlus dedita all’accoglienza di clandestini coi quattrini altrui. Strano ma vero: il Partito Democratico ha incassato i ringraziamenti di Caritas e Cei per la recente abrogazione deivoluti da Matteo Salvini. La “viva soddisfazione” di Cei e Caritas Ne prendono atto “con viva soddisfazione” e si auspicano che “i decisori politici proseguano in questo percorso di legalità e integrazione, sostenendolo oltre che con l’importante processo di revisione delle norme, anche con politiche attive di supporto”. Caritas ...

AMorelliMilano : Cancellati in fretta e furia i decreti #Sicurezza, il #governo giallorosso spinge perché l’accoglienza venga increm… - LegaSalvini : ?? Questo governo non ha più la maggioranza, ma impone nuove restrizioni agli italiani, cancella Decreti sicurezza e… - LegaSalvini : #MORELLI: La cancellazione dei decreti sicurezza di Salvini eliminerà la tutela per i pubblici ufficiali. Da oggi,… - BC109BA : RT @IlPrimatoN: La viva soddisfazione di Cei, Caritas e fondazione Migrantes - MariMario1 : RT @Libero_official: #Salvini, bomba #immigrazione su #Pd e #M5s: un referendum contro le #ong -