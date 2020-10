FREDDO in arrivo ed anche la NEVE a quote basse: ecco quando e dove (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo la tregua anticiclonica, le condizioni meteo si orienteranno verso un radicale peggioramento, per una perturbazione in arrivo dalla Francia che sarà sospinta dalla discesa di masse d’aria decisamente fredde per il periodo, in discesa direttamente dalle latitudini polari. La colata artica verrà innescata da un cambio di circolazione, con l’anticiclone delle Azzorre che arretrerà in Atlantico espandendosi decisamente verso nord, fin sulla Groenlandia. Quest’aria fredda invaderà nel corso del weekend le medie latitudini dei paesi centro-occidentali europei. FREDDO e NEVE a quote basse per ottobre.Il flusso artico discenderà lungo il fianco destro dell’anticiclone, per poi andare a riversarsi fin sul Mediterraneo, ove verrà ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo la tregua anticiclonica, le condizioni meteo si orienteranno verso un radicale peggioramento, per una perturbazione indalla Francia che sarà sospinta dalla discesa di masse d’aria decisamente fredde per il periodo, in discesa direttamente dalle latitudini polari. La colata artica verrà innescata da un cambio di circolazione, con l’anticiclone delle Azzorre che arretrerà in Atlantico espandendosi decisamente verso nord, fin sulla Groenlandia. Quest’aria fredda invaderà nel corso del weekend le medie latitudini dei paesi centro-occidentali europei.per ottobre.Il flusso artico discenderà lungo il fianco destro dell’anticiclone, per poi andare a riversarsi fin sul Mediterraneo, ove verrà ...

