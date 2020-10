Fiumi di droga dal Napoletano a Roma, in manette Nuvoletta junior (Di venerdì 9 ottobre 2020) I Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta dei pm della Dda partenopea, nei confronti di 5 soggetti indagati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata del metodo e delle finalità mafiose e associazione di tipo mafioso. Tra i destinatari figura Lorenzo Nuvoletta, 39 anni, figlio di Ciro, quest'ultimo già elemento apicale dell'omonimo clan attivo nella zona di Marano (Napoli) e nei comuni limitrofi, ucciso il 10 giugno 1984 durante il cosiddetto «assalto a Poggio Vallesana» da parte degli uomini della Nuova Famiglia. Lorenzo Nuvoletta è indagato per trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) I Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta dei pm della Dda partenopea, nei confronti di 5 soggetti indagati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata del metodo e delle finalità mafiose e associazione di tipo mafioso. Tra i destinatari figura Lorenzo, 39 anni, figlio di Ciro, quest'ultimo già elemento apicale dell'omonimo clan attivo nella zona di Marano (Napoli) e nei comuni limitrofi, ucciso il 10 giugno 1984 durante il cosiddetto «assalto a Poggio Vallesana» da parte degli uomini della Nuova Famiglia. Lorenzoè indagato per trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza ...

tempoweb : Fiumi di #droga dal Napoletano a #Roma, in manette #Nuvoletta junior #marano #clan #9ottobre #carabinieri… - WordNews_it : Abruzzo, fiumi di droga a ciclo continuo. Due maxi operazioni anti-droga interregionali solo negli ultimi giorni. E… - AndriaLiveIt : #Andria ?Fiumi di droga per Andria, Trani e Bisceglie: eseguiti 8 ordini di carcerazione - BisceglieLiveIt : #Bisceglie ?Fiumi di droga per Andria, Trani e Bisceglie: eseguiti 8 ordini di carcerazione - TraniLiveIt : Fiumi di droga per la 'piazza' di Trani e dintorni: eseguiti 8 ordini di carcerazione -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumi droga Fiumi di droga nel Nord Italia, 12 in manette: C'E' ANCHE UN TRIESTINO! triestecafe.it La cocaina è un affare di famiglia: arrestato il figlio di Laurence Rossi

Cognome di peso. Si potrebbe definire figlio d’arte, non fosse che di ambienti criminali si parla. Le orme del padre sono scie di coca, hashish e marijuana. Fiumi di droga che per anni hanno inondato ...

Lascia la figlia in auto facendola morire: poi va a una festa

Una madre lascia la figlia di 2 mesi in auto sotto il sole facendola morire per poi andare ad una festa dopo due giorni: è successo in Florida.

Cognome di peso. Si potrebbe definire figlio d’arte, non fosse che di ambienti criminali si parla. Le orme del padre sono scie di coca, hashish e marijuana. Fiumi di droga che per anni hanno inondato ...Una madre lascia la figlia di 2 mesi in auto sotto il sole facendola morire per poi andare ad una festa dopo due giorni: è successo in Florida.