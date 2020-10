Tamponi e test sierologici: quanto costano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Con l’aumento dei contagi, in molti decidono di andare a fare il tampone volontariamente in strutture private e a pagamento per accelerare i tempi e tornare (in caso di esito negativo) alle normali attività. Nonostante gli sforzi delle Regioni, che oggi processano più di 100mila Tamponi al giorno contro i 30mila del mese di marzo, chiedere ed effettuare un tampone resta ancora complicato, sia in termini di attesa dell’analisi che di tempestività nella risposta. Ecco perché alcune di queste hanno deciso di aprire anche ai laboratori privati. Ma quanto costano Tamponi e test privati? Tamponi, i costi: in media 94 euro Mai meno di 65 euro, con una media di 94 euro. Sono questi i prezzi dei Tamponi a pagamento nei laboratori ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) Con l’aumento dei contagi, in molti decidono di andare a fare il tampone volontariamente in strutture private e a pagamento per accelerare i tempi e tornare (in caso di esito negativo) alle normali attività. Nonostante gli sforzi delle Regioni, che oggi processano più di 100milaal giorno contro i 30mila del mese di marzo, chiedere ed effettuare un tampone resta ancora complicato, sia in termini di attesa dell’analisi che di tempestività nella risposta. Ecco perché alcune di queste hanno deciso di aprire anche ai laboratori privati. Maprivati?, i costi: in media 94 euro Mai meno di 65 euro, con una media di 94 euro. Sono questi i prezzi deia pagamento nei laboratori ...

In fila dalle prime luci dall'alba per sottoporsi al tampone: ci sono persone che arrivano anche alle ... e si presentano direttamente al distretto del Frullone per sottoporsi al test.

Contagio da record in Campania: dopo il record di ieri, cresce ancora clamorosamente il numero di casi di Covid: oggi ci sono 757 nuovi positivi, 213 in più di ieri ma con 2.421 ...

In fila dalle prime luci dall'alba per sottoporsi al tampone: ci sono persone che arrivano anche alle ... e si presentano direttamente al distretto del Frullone per sottoporsi al test.Contagio da record in Campania: dopo il record di ieri, cresce ancora clamorosamente il numero di casi di Covid: oggi ci sono 757 nuovi positivi, 213 in più di ieri ma con 2.421 ...