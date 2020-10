Massimo D'Alema diventa ricco vendendo vino ai cinesi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Meglio vendere vino ai cinesi che usare il proprio passato politico per fare il consulente. Deve pensarla così Massimo D'Alema quando poche settimane fa ha approvato a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro i bilanci del 2019 della sua DL & M Advisory, basata a Roma, e della Silk Road Wines la cui sede legale è invece a Orvieto. Della prima società l'ex presidente del consiglio e segretario dei Ds è amministratore e socio unico: costituita a inizio dello scorso anno e avente a oggetto la «consulenza nell'ambito dei processi di internazionalizzazione» di diversi mercati esteri «per la ricerca e l'attrazione di investimenti di aziende private», ha chiuso il primo bilancio con ricavi per 172mila euro e un mini utile di 27mila euro. Della seconda società, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Meglio vendereaiche usare il proprio passato politico per fare il consulente. Deve pensarla cosìD'quando poche settimane fa ha approvato a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro i bilanci del 2019 della sua DL & M Advisory, basata a Roma, e della Silk Road Wines la cui sede legale è invece a Orvieto. Della prima società l'ex presidente del consiglio e segretario dei Ds è amministratore e socio unico: costituita a inizio dello scorso anno e avente a oggetto la «consulenza nell'ambito dei processi di internazionalizzazione» di diversi mercati esteri «per la ricerca e l'attrazione di investimenti di aziende private», ha chiuso il primo bilancio con ricavi per 172mila euro e un mini utile di 27mila euro. Della seconda società, ...

