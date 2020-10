Lippi | “Juve-Napoli? Sono curioso | ma non si può creare un precedente”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Intervistato a Sky Sport, l’ex ct della Nazionale Marcelloha parlato di diversi temi legati al mondo del calcio, a cominciare dal caso Juventus-: “Nessuno si aspettava questo peggioramento del numero dei positivi, ma se abbiamo iniziato con un protocollo accettato da tutti, dobbiamo andare avanti in questo modo.di come la giustizia sportiva deciderà sulla gara tra Juventus e. Non si puòun precedente. Il lavoro di Mancini è stato splendido, lui ha convocato giocatori giovani ancora prima che facessero il debutto in prima squadra. Fa un calcio bello e propositivo, è stato bravo aun gruppo di 20-25 giovani e a recuperare gente come Caputo, che sta facendo molto bene. E poi la squadra ...