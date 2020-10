Guida FIFA 21 al gameplay | i consigli per migliorare in difesa e attacco

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il day one di21 è ormai imminente. Parliamo di quello legato alla standard edition, che arriverà ufficialmente sugli scaffali nella giornata di domani, 9 ottobre. In realtà la stagione del gioco di Electronic Arts è bella che cominciata già da una settimana abbondante. A partire dal 1 ottobre è infatti disponibile l’edizione in accesso anticipato su EA Play, mentre dal 6 ottobre sono state rilasciate Ultimate Edition e Champions Edition. E in questa breve parentesi temporale sono già centinaia di migliaia gli utenti che hanno animato la scena ludica del titolo. Con i primi dettagli sulche inevitabilmente, complice anche la gran mole di contenuti prodotta in streaming su Twitch, sono arrivati alla community. In assenza di una qualsivoglia tipologia di demo rilasciata dal team di ...