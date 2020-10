Signorini nei guai | Striscia la Notizia lo incastra | “Deve abbandonare la conduzione”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 6 ottobre 2020) Nel mirino dila, subito, alla prima puntata della nuova stagione andata in onda su Canale, ci finisce il Grande Fratello Vip. O meglio, Alfonso. La ragione? Il caso per cui è stato cacciato dalla casa Fausto Leali, ossia l’uso disinvolto e reiterato della parola neg***. Cosa è accaduto? Secondoha commessa la stessa gaffe: ha detto “neg***”, il tutto nel corso della puntata di lunedì 20 settembre, quella in cui fu espulso Leali. Il tg satirico di Canale 5, infatti, fa notare come nella “reprimenda contro il cantante”, quella con cuigli aveva comunicato che era fuori, il conduttore afferma quanto segue: (Continua...) “Oggi il ...