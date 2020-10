Pecoraro | «Il file su Inter Juventus di Orsato è sparito»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Giuseppe, ex procuratore della FIGC, ha parlato del derby d’Italia tradel 2018 Giuseppe, ex procuratore della FIGC, ha parlato del derby d’Italia tradel 2018, che fece discutere per la mancata espulsione di Miralem Pjanic.– «Quelsudi. Riguarda un errore gravissimo che ha condizionato un campionato. La Lega disse che non l’avevano, che non c’era l’audio. Penso che Var e arbitro abbiano parlato. Che cosa si siano detti, questo non lo sappiamo. La risposta più semplice è che non me l’abbiano voluto dare, perché mi ...