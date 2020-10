“Identiche” per Alfonso Signorini ma Adua Del Vesco e la sorella non si somigliano affatto (Di martedì 6 ottobre 2020) Adua Del Vesco è stata ancora una volta grande protagonista del GF Vip. Nella settima puntata del reality, quella andata in onda il 5 ottobre 2020, l’attrice è tornata sulla famosa conversazione avuta con Matilde Brandi e con Dayane Mello, quella in cui ha dichiarato che Massimiliano Morra, suo ex, è gay. Sulle prime aveva smentito ma non aveva convinto tutti nella Casa. Poi, in diretta, la rivelazione di Tommaso Zorzi, che ha confessato che Adua, in albergo, prima ancora di entrare nel reality, gli aveva già fatto questa rivelazione su Morra. Ne è nato un duro scontro fino a quando l’influencer, nel salotto, di fronte a tutti, ha raccontato di avere ancora sul telefono la conversazione avuta prima di incontrarsi in albergo. E il suo staff l’ha pubblicata tra le Storie di Instagram: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020)Delè stata ancora una volta grande protagonista del GF Vip. Nella settima puntata del reality, quella andata in onda il 5 ottobre 2020, l’attrice è tornata sulla famosa conversazione avuta con Matilde Brandi e con Dayane Mello, quella in cui ha dichiarato che Massimiliano Morra, suo ex, è gay. Sulle prime aveva smentito ma non aveva convinto tutti nella Casa. Poi, in diretta, la rivelazione di Tommaso Zorzi, che ha confessato che, in albergo, prima ancora di entrare nel reality, gli aveva già fatto questa rivelazione su Morra. Ne è nato un duro scontro fino a quando l’influencer, nel salotto, di fronte a tutti, ha raccontato di avere ancora sul telefono la conversazione avuta prima di incontrarsi in albergo. E il suo staff l’ha pubblicata tra le Storie di Instagram: ...

oneformababy : Bisogna essere proprio scollegati dalla realtà per pensare che uno degli uomini più potenti del mondo abbia accesso… - juvecrazia : RT @Saetta_McQueen: Dichiarazioni identiche ne fece Montezemolo nel 2009 per il ritorno in pista di Schumacher prima e Massa poi. #F1 - ansiogenaaf : RT @Saetta_McQueen: Dichiarazioni identiche ne fece Montezemolo nel 2009 per il ritorno in pista di Schumacher prima e Massa poi. #F1 - giusegiotto : @Beverari_M @Mandolesi_Giu Il blocco Crif a un finanziamento negato dura in effetti circa 50 gg, poi è cancellato i… - PaoloBorg : @PaulinoDy10 @chedisagio Ma quando una azienda o organizzazione predispone tante mascherine non usa e getta per i p… -

Ultime Notizie dalla rete : “Identiche” per