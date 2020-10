Bruno Barbieri e 4 Hotel a caccia della migliore location in Val Rendena: anticipazioni 6 ottobre (Di martedì 6 ottobre 2020) Siamo ormai agli sgoccioli di questa edizione ma Bruno Barbieri e 4 Hotel sono pronti ad andare a caccia delle migliore location per le nostre vacanze e questa sera a finire sul piccolo schermo sarà la bella Val Rendena. Lo chef già sul set di Masterchef Italia, andrà alla scoperta delle migliori strutture alberghiere situate tra Madonna di Campiglio e Caderzone Terme per mettere al confronto 4 albergatori che si prenderanno a colpi di voti da 0 a 10 per dire la loro su location, conto, servizio e camere. Alla fine sarà stilata una classifica che solo Bruno Barbieri potrà confermare oppure ribaltare con i suoi voti. A scontrarsi questa sera saranno Margherita, Rina, Valentina e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Siamo ormai agli sgoccioli di questa edizione mae 4sono pronti ad andare adelleper le nostre vacanze e questa sera a finire sul piccolo schermo sarà la bella Val. Lo chef già sul set di Masterchef Italia, andrà alla scoperta delle migliori strutture alberghiere situate tra Madonna di Campiglio e Caderzone Terme per mettere al confronto 4 albergatori che si prenderanno a colpi di voti da 0 a 10 per dire la loro su, conto, servizio e camere. Alla fine sarà stilata una classifica che solopotrà confermare oppure ribaltare con i suoi voti. A scontrarsi questa sera saranno Margherita, Rina, Valentina e ...

SerieTvserie : 4 Hotel 2020, Bruno Barbieri in Val Rendena: gli alberghi in gara - tvblogit : 4 Hotel 2020, Bruno Barbieri in Val Rendena: gli alberghi in gara - clickblogit : 4 Hotel 2020, Bruno Barbieri in Val Rendena: gli alberghi in gara - zazoomblog : Bruno Barbieri 4 Hotel anticipazioni della puntata in Val Rendana di martedì 6 ottobre - #Bruno #Barbieri #Hotel… - paoloangeloRF : 'Bruno Barbieri 4 Hotel': Madonna di Campiglio e la Val Rendena in onda domani su Sky e Now Tv -