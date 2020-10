Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi hanno mentito (in due occasioni diverse) (Di martedì 6 ottobre 2020) Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi durante la settima puntata del Grande Fratello Vip non se le sono mandate a dire anche se in due occasioni i due – proprio litigando fra loro – hanno palesemente mentito. La prima ad averlo fatto è stata Adua Del Vesco che aveva inizialmente smentito di aver mai incontrato Tommaso Zorzi in albergo prima di entrare al Grande Fratello Vip, salvo poi rettificare di averlo visto solo per consegnargli dei prodotti di bellezza. “In albergo non potevamo vederci e ti ho lasciato – con dei messaggi scambiati su Instagram – una maschera che mi avevi chiesto e del balsamo. Non ti ho detto nulla. Mi hai bussato alla porta e ti ho ... Leggi su biccy (Di martedì 6 ottobre 2020)Deldurante la settima puntata del Grande Fratello Vip non se le sono mandate a dire anche se in duei due – proprio litigando fra loro –palesemente. La prima ad averlo fatto è stataDelche aveva inizialmente sdi aver mai incontratoin albergo prima di entrare al Grande Fratello Vip, salvo poi rettificare di averlo visto solo per consegnargli dei prodotti di bellezza. “In albergo non potevamo vederci e ti ho lasciato – con dei messaggi scambiati su Instagram – una maschera che mi avevi chiesto e del balsamo. Non ti ho detto nulla. Mi hai bussato alla porta e ti ho ...

trash_italiano : ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ?? #noneladurso - chxneil : RT @partenopea_1926: ECCO A VOI ADUA CON LA FOTO DEL VINCITORE DEL GRANDE FRATELLO VIP. #GFVIP - xcinefilax : RT @EmanueleGarbero: La finale che vorrei: - Tommaso Zorzi - Myriam Catania - Maria Teresa Ruta - Stefania Orlando - Francesco Oppini La… - EmanueleGarbero : La finale che vorrei: - Tommaso Zorzi - Myriam Catania - Maria Teresa Ruta - Stefania Orlando - Francesco Oppini… - elvi79339627 : RT @partenopea_1926: ECCO A VOI ADUA CON LA FOTO DEL VINCITORE DEL GRANDE FRATELLO VIP. #GFVIP -