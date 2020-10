Traffico Roma del 05-10-2020 ore 09:30 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Luceverde Roma trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare restano Code in carreggiata esterna tra la Prenestina e l’uscita Tiburtina a rallentamenti concludi anche sul Urbano della Roma L’Aquila da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est code ancora su Gran parte delle consolari entrata verso il centro città in particolare sull’Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio sulla Cassia tra la Storta Giustiniana Tomba di Nerone incolonnamenti anche sulla Flaminia tra labbro al bivio di Tor di Quinto sulla Salaria dall’ aeroporto dell’Urbe alla tangenziale la polizia locale segnala ancora notevoli difficoltà lungo viale Muro Torto è in corso Italia Questo a causa di un incidente incidente che sta provocando code a partire da Piazza Fiume a piazzale Flaminio In quest’ultima ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Luceverdetrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare restano Code in carreggiata esterna tra la Prenestina e l’uscita Tiburtina a rallentamenti concludi anche sul Urbano dellaL’Aquila da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est code ancora su Gran parte delle consolari entrata verso il centro città in particolare sull’Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio sulla Cassia tra la Storta Giustiniana Tomba di Nerone incolonnamenti anche sulla Flaminia tra labbro al bivio di Tor di Quinto sulla Salaria dall’ aeroporto dell’Urbe alla tangenziale la polizia locale segnala ancora notevoli difficoltà lungo viale Muro Torto è in corso Italia Questo a causa di un incidente incidente che sta provocando code a partire da Piazza Fiume a piazzale Flaminio In quest’ultima ...

