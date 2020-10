Sassuolo, Carnevali: «Maxime Lopez? Chiudiamo al meglio» (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato di Maxime Lopez. Ecco le sue dichiarazioni Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport del mercato dei neroverdi. Le sue parole su Maxime Lopez. «Non è facile, stiamo cercando di definire l’operazione in queste ore per andare a concludere al meglio la campagna acquisti. Speriamo di riuscire a completare la rosa per De Zerbi, mantenendo così la nostra idea: trattenere i più forti e inserire giocatori qualità». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’amministratore delegato del, Giovanni, ha parlato di. Ecco le sue dichiarazioni Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato a Sky Sport del mercato dei neroverdi. Le sue parole su. «Non è facile, stiamo cercando di definire l’operazione in queste ore per andare a concludere alla campagna acquisti. Speriamo di riuscire a completare la rosa per De Zerbi, mantenendo così la nostra idea: trattenere i più forti e inserire giocatori qualità». Leggi su Calcionews24.com

