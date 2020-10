Raimondo Todaro dovrebbe fermarsi ma non lascia Elisa Isoardi a un altro ballerino Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 5 ottobre 2020)ospite in collegamento anche oggi con Storie Italiane aggiorna il pubblico sulle sue condizioni di salute ().restare fermo per la prossima puntata di Ballando con le Stelle. Più di tutto adispiace chenon possa andare avanti, sia ferma con i miglioramenti, i progressi previsti perché rispetto alle altre coppie in gara riescono a provare davvero poco tempo in sala da ballo. Eleonora Daniele ha un’idea, quella di far ballarecon Ivan Cottini che è in collegamento con lo studio. “La butto lì e sarebbe bellissimo che, visto che si deve riposare un’altra ...