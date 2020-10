Coronavirus, Excel va in tilt e perde 16mila contagiati: caos e polemiche nel Regno Unito (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un problema tecnico del foglio di calcolo Excel, ha causato la perdita di 16mila casi di nel Regno Unito. Nel Paese sono scoppiate le polemiche per i conteggi sbagliati e per la difficoltà di ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un problema tecnico del foglio di calcolo, ha causato la perdita dicasi di nel. Nel Paese sono scoppiate leper i conteggi sbagliati e per la difficoltà di ...

