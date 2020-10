Cagliari, per Nainggolan l’Inter non vuole contropartite (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ore decisive nella trattativa fra Inter e Cagliari per la cessione in rossoblu di Radja Nainggolan: il punto della situazione. L’Inter è disposta a cedere Radja Nainggolan al Cagliari ma non è disposta ad accettare contropartite. È questa la situazione attuale riporta da Alfredo Pedullà il quale sottolinea che i nerazzurri hanno già abbassato le proprie pretese economiche. Ora tocca al presidente rossoblu Tommaso Giulini alzare la propria proposta tenendo in considerazione il fatto che l’Inter vuole solo cash. #Nainggolan–#Cagliari: l’#Inter chiede cash. Diktat della proprietà, sconto sul cartellino già fatto. Tocca a #Giulini — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ore decisive nella trattativa fra Inter eper la cessione in rossoblu di Radja: il punto della situazione. L’Inter è disposta a cedere Radjaalma non è disposta ad accettare. È questa la situazione attuale riporta da Alfredo Pedullà il quale sottolinea che i nerazzurri hanno già abbassato le proprie pretese economiche. Ora tocca al presidente rossoblu Tommaso Giulini alzare la propria proposta tenendo in considerazione il fatto che l’Intersolo cash. #–#: l’#Inter chiede cash. Diktat della proprietà, sconto sul cartellino già fatto. Tocca a #Giulini — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) ...

OptaPaolo : 24 - Diego #Godin ha impiegato 24 minuti per trovare il gol con la maglia del Cagliari - aveva trovato la prima ret… - TuttoMercatoWeb : TMW - Cagliari, il Leeds ci prova per Nahitan Nandez - SkySport : ???????? #FestadeiNonni ? La corsa di Florenzi per abbracciare la nonna dopo il gol al Cagliari nel 2014 #SkySport… - Robertoro80 : RT @NicoSchira: L’agente Pablo Betancur pronto a chiudere due colpi: ci siamo per Brian #Rodriguez al #Cagliari in prestito oneroso (€0,5M)… - _enz29 : RT @interalia_it: La Lazio risponde con densità centrale. Serve uno smarcamento. Ci pensa Barella ad allargarsi, attraendo Patric. Da notar… -