Tommaso Zorzi dice a Massimiliano della confessione di Adua del Vesco | l’attore nega ancora

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ultime news dalla casa del GF VIP 5 dove durante la notte post diretta, è successo davvero di tutto.ha rotto gli indugi e dopo aver rilasciato le sue dichiarazioni in confessionale, raccontando davanti a Signorini e a 3 milioni di spettatori quello chedelgli aveva detto sul conto dilo fa anche con l’attore. Consigliato da Matilde Brandi che ha saputorivelazione fatta in confessionale,decide di parlare conMorra e glichein albergo gli aveva detto,prima che il gioco iniziasse, che lui era gay.si stupisce del fatto che nè, dopo aver letto i titolo dei ...

GrandeFratello : Tommaso Zorzi questa mattina era felice di vedermi... #alzabandiera - GrandeFratello : Tommaso Zorzi: uno di noi! #GFVIP - LegaSalvini : LORELLA CUCCARINI RISPONDE AGLI INSULTI DI ZORZI: 'IO UNA STR*** OMOFOBA?', ASFALTATO SUL 'POLITICAMENTE CORRETTO' - TeamElia3 : RT @magicawaitsforu: Tommaso Zorzi che riposa la schiena dopo essersi portato sulle spalle tutta l'edizione ? #gfvip - gloriovsziam : RT @magicawaitsforu: Tommaso Zorzi che non ha paura di niente e di nessuno e che potrebbe reggere l'intero programma anche da solo miglior… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Ultime news dalla casa del GF VIP 5 dove durante la notte post diretta, è successo davvero di tutto. Tommaso Zorzi ha rotto gli indugi e dopo aver rilasciato le sue dichiarazioni in confessionale, ...Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad una rivelazione incredibile, smascherando in questo modo Adua Del Vesco. Durante la sesta puntata del GF Vip, Massimiliano Morra ha scoperto che la sua ex ...