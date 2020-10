The Flash: Billy Crudup potrebbe entrare nel cast (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel film The Flash, uno dei prossimi progetti della DC, potrebbe recitare anche l'attore Billy Crudup, con il ruolo del padre di Barry Allen. Nel cast di The Flash, uno dei prossimi progetti della DC, potrebbe esserci anche Billy Crudup, recentemente tra i protagonisti della serie The Morning Show, progetto che gli ha fatto conquistare un prestigioso Emmy. L'attore riprenderebbe quindi il ruolo del padre di Barry Allen, avuto nel film del 2017 Justice League. The Flash sarà diretto dal regista Andres Muschietti e nel cast ci saranno anche Ben Affleck e Michael Keaton che porteranno nuovamente sul grande schermo l'iconica parte di Bruce Wayne/Batman, ovviamente in due versioni diverse. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel film The, uno dei prossimi progetti della DC,recitare anche l'attore, con il ruolo del padre di Barry Allen. Neldi The, uno dei prossimi progetti della DC,esserci anche, recentemente tra i protagonisti della serie The Morning Show, progetto che gli ha fatto conquistare un prestigioso Emmy. L'attore riprenderebbe quindi il ruolo del padre di Barry Allen, avuto nel film del 2017 Justice League. Thesarà diretto dal regista Andres Muschietti e nelci saranno anche Ben Affleck e Michael Keaton che porteranno nuovamente sul grande schermo l'iconica parte di Bruce Wayne/Batman, ovviamente in due versioni diverse. ...

