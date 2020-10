Ex Ilva, Conte: “ArcelorMittal decida se accettare sfida verde” (Di venerdì 2 ottobre 2020) BARI – “Il governo vuole consolidare la presenza di un partner industriale di livello e per ArcelorMittal è arrivato il momento di decidere se vuole essere all’altezza di questa sfida”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”. “Noi siamo al lavoro per fare di Taranto un polo di siderurgia verde e un gioiello tecnologico di cui essere fieri – aggiunge – alle lavoratrici e ai lavoratori dello stabilimento voglio dire che comprendo la frustrazione per i tempi di questo dossier, ma posso garantire che riusciremo a dare un nuovo volto all’ex Ilva nel segno della sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Ex Ilva, Conte: “ArcelorMittal decida se accettare sfida verde” Ex Ilva, domani sciopero e presidio operai a Taranto e Roma Ex Ilva, senza esito incontro con ArcelorMittal. Sindacati: “Governo grande assente” Ex Ilva, sciopero a oltranza degli operai: “Indietro non si torna” Ex Ilva, proroga della cassa integrazione di altre 13 settimane Ex Ilva, Peacelink: “Sabato a Taranto superati limiti del Pm10”. Costa: “Inviata ispezione straordinaria” Leggi su dire (Di venerdì 2 ottobre 2020) BARI – “Il governo vuole consolidare la presenza di un partner industriale di livello e per ArcelorMittal è arrivato il momento di decidere se vuole essere all’altezza di questa sfida”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”. “Noi siamo al lavoro per fare di Taranto un polo di siderurgia verde e un gioiello tecnologico di cui essere fieri – aggiunge – alle lavoratrici e ai lavoratori dello stabilimento voglio dire che comprendo la frustrazione per i tempi di questo dossier, ma posso garantire che riusciremo a dare un nuovo volto all’ex Ilva nel segno della sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Ex Ilva, Conte: “ArcelorMittal decida se accettare sfida verde” Ex Ilva, domani sciopero e presidio operai a Taranto e Roma Ex Ilva, senza esito incontro con ArcelorMittal. Sindacati: “Governo grande assente” Ex Ilva, sciopero a oltranza degli operai: “Indietro non si torna” Ex Ilva, proroga della cassa integrazione di altre 13 settimane Ex Ilva, Peacelink: “Sabato a Taranto superati limiti del Pm10”. Costa: “Inviata ispezione straordinaria”

Il_megafono_org : “Su Taranto, Conte non ha ancora risposto”: la lettera di cittadini e associazioni #ilmegafonoorg Ambiente… - mariamacina : #Conte è sempre lì, come i dossier inevasi, mentre Alitalia perde rotte e l’ex Ilva perde pezzi. La solidità del pr… - gselvaggia : RT @rassegnatevi: Il governo #Conte in sintesi: - #Recoveryfund rinviato - Niente revoca concessione #Autostrade - Niente vendita quote #… - LPincia : RT @rassegnatevi: Il governo #Conte in sintesi: - #Recoveryfund rinviato - Niente revoca concessione #Autostrade - Niente vendita quote #… - ilQuintuplo : RT @rassegnatevi: Il governo #Conte in sintesi: - #Recoveryfund rinviato - Niente revoca concessione #Autostrade - Niente vendita quote #… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva Conte Conte su ex Ilva: «Nessuno si è fatto avanti. Vediamo impegni di Arcelor Mittal» La Gazzetta del Mezzogiorno Su la mascherina (c’è un balzo nei contagi)

Buongiorno. « Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso, lavatevi le mani. Il virus è lì fuori, in ...

Autostrade e ex Ilva: il «capitalismo di stato» per ora non s’è visto

Autostrade e ex Ilva: il «capitalismo di stato» per ora non s’è visto. Dopo l’ennesimo rinvio sulla revoca, esposto Atlantia a Consob ...

Buongiorno. « Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso, lavatevi le mani. Il virus è lì fuori, in ...Autostrade e ex Ilva: il «capitalismo di stato» per ora non s’è visto. Dopo l’ennesimo rinvio sulla revoca, esposto Atlantia a Consob ...