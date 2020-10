Darmian a Milano per le visite con l’Inter: tempistica rispettata (Di venerdì 2 ottobre 2020) tempistica rispettata. Ieri, nel primissimo pomeriggio, vi avevamo raccontato che oggi Matteo Darmian sarebbe stato a Milano per le formalità burocratiche, visite con l’Inter prima di mettersi a disposizione di Antonio Conte. L’ormai ex difensore del Parma è arrivato all’Humanitas, puntualissimo: gli accordi tra le due società risalivano all’estate 2019 quando vi anticipammo che Darmian sarebbe andato in Emilia per poi trasferirsi in nerazzurro. Foto: Twitter Parma L'articolo Darmian a Milano per le visite con l’Inter: tempistica rispettata proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 ottobre 2020). Ieri, nel primissimo pomeriggio, vi avevamo raccontato che oggi Matteosarebbe stato aper le formalità burocratiche,con l’Inter prima di mettersi a disposizione di Antonio Conte. L’ormai ex difensore del Parma è arrivato all’Humanitas, puntualissimo: gli accordi tra le due società risalivano all’estate 2019 quando vi anticipammo chesarebbe andato in Emilia per poi trasferirsi in nerazzurro. Foto: Twitter Parma L'articoloper lecon l’Inter:proviene da Alfredo Pedullà.

AlfredoPedulla : #Darmian domani a #Milano: confermato ??@tvdellosport - AlfredoPedulla : #Darmian a #Milano per visite #Inter come raccontato ieri a pranzo ?? - MSyafei_11 : RT @Ale_Rimi: Eccolo! Matteo #Darmian è appena arrivato a Milano. Pronto per le visite mediche. In giornata firmerà con l'#Inter ??? #fcim… - BartAprile : RT @Ale_Rimi: Eccolo! Matteo #Darmian è appena arrivato a Milano. Pronto per le visite mediche. In giornata firmerà con l'#Inter ??? #fcim… - Sayedonee : RT @Ale_Rimi: Eccolo! Matteo #Darmian è appena arrivato a Milano. Pronto per le visite mediche. In giornata firmerà con l'#Inter ??? #fcim… -