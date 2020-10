Mike Pompeo in Vaticano, incontro “disteso” sulla Cina (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un incontro disteso e cordiale sul tema della Cina e dei diritti umani. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha incontrato in una seduta a porte chiuse in Vaticano il Segretario di Stato della Santa Sede, il Cardinale Pietro Parolin, accompagnato da Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati. Nel corso dei colloqui "le parti hanno presentato le rispettive posizioni riguardo i rapporti con la Repubblica Popolare Cinese, in un clima di rispetto, disteso e cordiale", ha riferito il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti.Giunto a Roma, ieri, Pompeo aveva subito criticato la mancanza di libertà religiosa in Cina, chiedendo alla Chiesa cattolica di difendere i diritti umani. ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 ottobre 2020) Undisteso e cordiale sul tema dellae dei diritti umani. Il segretario di Stato americanoha incontrato in una seduta a porte chiuse inil Segretario di Stato della Santa Sede, il Cardinale Pietro Parolin, accompagnato da Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati. Nel corso dei colloqui "le parti hanno presentato le rispettive posizioni riguardo i rapporti con la Repubblica Popolare Cinese, in un clima di rispetto, disteso e cordiale", ha riferito il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti.Giunto a Roma, ieri,aveva subito criticato la mancanza di libertà religiosa in, chiedendo alla Chiesa cattolica di difendere i diritti umani. ...

