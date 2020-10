“Ma cosa fa?”. GF Vip, spogliarello in giardino: Dayane Mello esagera, il figlio della Parietti non resiste. Roba da censura | Video (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo oltre due settimane al Grande Fratello Vip emergono le prime tensioni sessuali. Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti, dà l'impressione di far fatica a resistere a Dayane Mello: i due si sono avvicinati molto negli ultimi giorni, al punto che sarebbe legittimo parlare di un flirt se non fosse che Oppini ha una fidanzata di nome Cristina che lo aspetta fuori dalla casa (e sulla quale ieri proprio la Parietti si era espressa in termini entusiastici sui social). Ma Francesco si è aperto molto con la modella brasiliana: sembra esserci un'attrazione mentale, oltre che fisica. Stasera il GF Vip ha dato l'occasione ai concorrenti di sfogarsi e di divertirsi a suon di musica e balli in giardino: ed è proprio qui che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo oltre due settimane al Grande Fratello Vip emergono le prime tensioni sessuali. Francesco Oppini, ildi Alba, dà l'impressione di far fatica are a: i due si sono avvicinati molto negli ultimi giorni, al punto che sarebbe legittimo parlare di un flirt se non fosse che Oppini ha una fidanzata di nome Cristina che lo aspetta fuori dalla casa (e sulla quale ieri proprio lasi era espressa in termini entusiastici sui social). Ma Francesco si è aperto molto con la mobrasiliana: sembra esserci un'attrazione mentale, oltre che fisica. Stasera il GF Vip ha dato l'occasione ai concorrenti di sfogarsi e di divertirsi a suon di musica e balli in: ed è proprio qui che ...

