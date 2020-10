Filippo Inzaghi: «Il sogno è la salvezza. L’Inter? È al livello della Juve» – VIDEO (Di giovedì 1 ottobre 2020) Inzaghi: «L’Inter parte alla pari con la Juve. Lottiamo per ottenere il sogno salvezza». Le dichiarazioni del tecnico del Benevento Benevento-Inter 2-5. Dopo l’incredibile vittorie delle Streghe sul campo della Sampdoria, la squadra di Inzaghi cede contro l’Inter. Queste le parole in conferenza stampa al termine del match con i nerazzurri di Filippo Inzaghi. RISULTATO – «Non è qui che dobbiamo fare i punti. Queste gare ci servono perché devono portar mentalità e coraggio. Costruire quattro occasioni da gol contro Handanovic e contro queste squadre è la strada giusta. Dobbiamo portarci dentro questo, per darci coraggio». PARTITA – «La ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020): «L’Inter parte alla pari con la. Lottiamo per ottenere il». Le dichiarazioni del tecnico del Benevento Benevento-Inter 2-5. Dopo l’incredibile vittorie delle Streghe sul campoSampdoria, la squadra dicede contro l’Inter. Queste le parole in conferenza stampa al termine del match con i nerazzurri di. RISULTATO – «Non è qui che dobbiamo fare i punti. Queste gare ci servono perché devono portar mentalità e coraggio. Costruire quattro occasioni da gol contro Handanovic e contro queste squadre è la strada giusta. Dobbiamo portarci dentro questo, per darci coraggio». PARTITA – «La ...

