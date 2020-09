Inter, Conte: “Mi diverto vedendo questa squadra. Acquistata credibilità” (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'Inter travolge nettamente il Benevento con un rotondo 5-2. I nerazzurri sono a punteggio pieno e sognano di continuare questo momento magico anche nel prossimo big match contro la Lazio in programma domenica.LE PAROLE DI ConteIl tecnico dei nerazzurri Antonio Conte commenta l'andamento della gara ai microfoni di Sky Sport: "Penso che le soddisfazioni principali, al di là degli Interpreti, siano le idee portate avanti dall'anno scorso. questa è una squadra che attacca. A volte i gol li prendiamo e dobbiamo lavorare sull'equilibrio. Mi diverto vedendo questa squadra giocare così, con termini di gioco importanti. Ci troviamo con il lavoro di base di un anno. Su questa base siamo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'travolge nettamente il Benevento con un rotondo 5-2. I nerazzurri sono a punteggio pieno e sognano di continuare questo momento magico anche nel prossimo big match contro la Lazio in programma domenica.LE PAROLE DIIl tecnico dei nerazzurri Antoniocommenta l'andamento della gara ai microfoni di Sky Sport: "Penso che le soddisfazioni principali, al di là deglipreti, siano le idee portate avanti dall'anno scorso.è unache attacca. A volte i gol li prendiamo e dobbiamo lavorare sull'equilibrio. Migiocare così, con termini di gioco importanti. Ci troviamo con il lavoro di base di un anno. Subase siamo ...

