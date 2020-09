Elisabetta Gregoraci non ha l’appoggio di Briatore: “Al GF Vip per stare con i ragazzini” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci non ha l’appoggio di Flavio Briatore all’interno della casa del Grande Fratello Vip dopo le sue affermazioni nei confronti della poca “autonomia” avuta nel corso dei lunghi anni di matrimonio. Proprio per alcune sue risposte date all’interno della casa, l’imprenditore ha espresso il suo parere durante un’intervista fatta a Il Fatto Quotidiano e condotta da Selvaggia Lucarelli. La showgirl con le sue affermazioni sembra aver irritato il suo ex marito che, nonostante si trovi fuori dal reality ha deciso di lanciarle una vera e propria frecciatina che, non è passata inosservata. Di cosa stiamo parlando? Elisabetta Gregoraci non ha l’appoggio di Briatore L’imprenditore non sembra essere molto contento delle ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 settembre 2020)non ha l’appoggio di Flavioall’interno della casa del Grande Fratello Vip dopo le sue affermazioni nei confronti della poca “autonomia” avuta nel corso dei lunghi anni di matrimonio. Proprio per alcune sue risposte date all’interno della casa, l’imprenditore ha espresso il suo parere durante un’intervista fatta a Il Fatto Quotidiano e condotta da Selvaggia Lucarelli. La showgirl con le sue affermazioni sembra aver irritato il suo ex marito che, nonostante si trovi fuori dal reality ha deciso di lanciarle una vera e propria frecciatina che, non è passata inosservata. Di cosa stiamo parlando?non ha l’appoggio diL’imprenditore non sembra essere molto contento delle ...

