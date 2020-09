Ue | Conte a Confindustria | ' recovery partita più importante | si vince solo insieme'

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Il Paese è di fronte alladegli ultimi decenni, non riguardanoi: dobbiamo lavorare per le generazioni future, da quello che saremo in grado di progettare oggi costruiremo il terreno di domani. Cresceremo poco e male se non riusciremo a superare le disuguaglianze di genere, territoriali e generazionali. Abbiamo una grandissima sfida e non abbiamo alternative, dobbiamorla e lo possiamo faretutti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe, intervenendo all'assemblea 2020 dia Roma.