Quim Torra dovrà lasciare la presidenza della Catalogna (Di lunedì 28 settembre 2020) Il tribunale supremo spagnolo lo ha condannato per disobbedienza: non aveva rimosso uno striscione a favore dei leader indipendentisti incarcerati nel 2017 Leggi su ilpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Il tribunale supremo spagnolo lo ha condannato per disobbedienza: non aveva rimosso uno striscione a favore dei leader indipendentisti incarcerati nel 2017

La Spagna è uno stato di diritto "in cui vige la separazione dei poteri" e, dunque, bisogna essere "estremamente rispettosi delle ...

Il presidente della Catalogna è stato interdetto dalla Corte Suprema

Quim Torra era stato condannato per aver esposto sugli edifici pubblici nastri gialli in solidarietà agli indipendentisti detenuti, durante il periodo delle elezioni ...

