Immigrazione | riapre il CPR di via Corelli | proteste di fronte alla Prefettura

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 settembre 2020)oggi, lunedì 28 settembre, il CPR di via. CPR sta per “Centro di Permanenza per il Rimpatrio”, ma la Rete No CPR lo definisce “il lager di Milano”. Molto critico anche l’avvocato Mirko Mazzali, presidente del Consiglio di Municipio 1 e delegato del Sindaco Sala per le periferie, il quale lo definisce “un luogo dove sono detenute persone che non hanno commesso un reato”. Il suo collega Alessandro Giungi, consigliere comunale del PD, stigmatizza “il fragoroso silenzio anche di tanti del PD che qualcosa avrebbero potuto fare per impedire questo sfregio a Milano”. Nonostante il parere negativo del Muncipio 3, competente per territorio e anch’esso governato dal centrosinistra, si prosegue con quella che l’eurodeputato Pierfrancesco Majorino definisce “una pessima ...