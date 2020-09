“Ambasciatore del sorriso 2020”: Paolo Ascierto tra i premiati della serata (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Neanche le avversità del maltempo e del Covid hanno fermato il prestigioso riconoscimento internazionale Premio Ambasciatore del sorriso che è stato spostato dalla sede ufficiale del Maschio Angioino all’Auditorium di San Vitaliano (NA), nel hinterland vesuviano, sabato 26 Settembre 2020, a partire dalle ore 18:00, con questa settima edizione dedicata alla maschera di Pulcinella. La manifestazione ideata dal vulcanico artista Angelo Iannelli, che ogni anno dedica alle personalità che rendono “world famous” la città di Napoli per le loro opere e alle persone “invisibili” che in tale occasione sono protagonisti. Tra la cultura e la solidarietà quest’edizione ricorderà l’icona di Napoli, Pulcinella, che in questo periodo di Pandemia ha dimostrato la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Neanche le avversità del maltempo e del Covid hanno fermato il prestigioso riconoscimento internazionale Premio Ambasciatore delche è stato spostato dalla sede ufficiale del Maschio Angioino all’Auditorium di San Vitaliano (NA), nel hinterland vesuviano, sabato 26 Settembre 2020, a partire dalle ore 18:00, con questa settima edizione dedicata alla maschera di Pulcinella. La manifestazione ideata dal vulcanico artista Angelo Iannelli, che ogni anno dedica alle personalità che rendono “world famous” la città di Napoli per le loro opere e alle persone “invisibili” che in tale occasione sono protagonisti. Tra la cultura e la solidarietà quest’edizione ricorderà l’icona di Napoli, Pulcinella, che in questo periodo di Pandemia ha dimostrato la ...

ROstidich : RT @MilenaSanterini: Con l’Ambasciatore Israele in Italia @AmbEydar parliamo del nuovo antisemitismo che demonizza Israele saldato a antich… - cynthietta : RT @FranceenItalie: #GEP2020 L'ambasciatore @chr_masset guida i visitatori alla scoperta della Sala dei Fasti Farnesiani, sede del suo uffi… - PaoloFabrizio71 : Chi è l'ambasciatore del tuo servizio clienti? ?? - ivl24_it : Senatore Lomuti, il Ministro Bonafede e l’Ambasciatore di pace Prem Rawat in un convegno internazionale in Senato s… - bassairpinia : CASAMARCIANO. Premio Internazionale 'Ambasciatore del Sorriso', sezione Ciltura a Lucia Cepollaro. -… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ambasciatore del Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera