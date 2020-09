Silvio Berlusconi | la brutta notizia poco fa

Leggi su howtodofor

(Di sabato 26 settembre 2020)è ancora positivo al coronavirus. Il leader di Forza Italia, nonostante le ottime risposte alle cure del San Raffaele e alla totale assenza di sintomi, è risultato positivo al tampone che segnala la presenza del virus. Unache, come riporta Repubblica, è stata accolta con serenità - anche se con naturale amarezza- da, che avrebbe confessato in queste ore: "Il virus non è ancora andato via, ma con pazienza e serenità ne usciremo". Come riporta AdnKronos, il Cavaliere prosegue nel suo isolamento ad Arcore. All'inizio della prossima settimana, spiega l'agenzia,sarà sottoposto a ulteriori esami programmati "per determinare l'evoluzione della malattia e lo stato di positività o ...