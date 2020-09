NBA Playoff 2020, Boston è viva: convincente vittoria in gara-5, Miami spreca un match point (Di sabato 26 settembre 2020) I Boston Celtics d’orgoglio si prendono gara-5 per 121-108 contro i Miami Heat, soprattutto grazie a un clamoroso terzo quarto da 41-25: in questo frangente Jayson Tatum ha messo a segno 17 dei suoi 31 punti totali. La punta di diamante dei biancoverdi è ben supportata da Jaylen Brown (28) e Daniel Theis (15+13 rimbalzi), mentre dall’altra parte non sono bastati i 23 punti di Goran Dragic. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (VIDEO) IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI (in aggiornamento) . Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) ICeltics d’orgoglio si prendono-5 per 121-108 contro iHeat, soprattutto grazie a un clamoroso terzo quarto da 41-25: in questo frangente Jayson Tatum ha messo a segno 17 dei suoi 31 punti totali. La punta di diamante dei biancoverdi è ben supportata da Jaylen Brown (28) e Daniel Theis (15+13 rimbalzi), mentre dall’altra parte non sono bastati i 23 punti di Goran Dragic. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (VIDEO) IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI (in aggiornamento) .

