Haaland, la corsa con la parrucca diventa virale… (Di venerdì 25 settembre 2020) Erling Haaland ha spiazzato tutti con un filmato pubblicato in queste ore su Instagram. corsa in salita con tanto di parrucca biondissima. "L'allenamento estivo paga", ha scritto il bomber facendo evidentemente riferimento alla data del video che, seppur inedito, potrebbe dunque risalire ai mesi scorsi quando il centravanti si preparava a tornare con la squadra.caption id="attachment 1026747" align="alignnone" width="629" Haaland/caption Haaland, la corsa con la parrucca diventa virale… ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 settembre 2020) Erlingha spiazzato tutti con un filmato pubblicato in queste ore su Instagram.in salita con tanto dibiondissima. "L'allenamento estivo paga", ha scritto il bomber facendo evidentemente riferimento alla data del video che, seppur inedito, potrebbe dunque risalire ai mesi scorsi quando il centravanti si preparava a tornare con la squadra.caption id="attachment 1026747" align="alignnone" width="629"/caption, lacon lavirale… ITA Sport Press.

Liam Delap: il Manchester City ha scovato il suo Haaland?

Figlio di un ex giocatore della Premier League, Delap ha impressionato Guardiola con la sua fisicità e ha bagnato con goal il debutto col City. Nella stagione 2019-2020 Erling Haaland si è imposto com ...

