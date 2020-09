Meloni: «Parlamento illegittimo. Ma Conte, Pd e 5S non mollano la poltrona neanche se viene giù un asteroide» (Di giovedì 24 settembre 2020) Giorgia Meloni: Parlamento illegittimo. La leader di Fdi sgancia la bomba. Del resto, il verdetto elettorale parla chiaro. Nonostante dopo il voto di domenica e lunedì scorsi, la sinistra continui a festeggiare mentre insiste a perdere consensi. Il Pd, consapevole di aver scansato un fosso, ma per un pelo, brinda alla sopravvivenza. I grillini celebrano il fatto di non esser stati cancellati dalla faccia della terra. Camera e Senato sono lontani anni luce dal consenso dei cittadini. Insomma, il governo Conte esce con le ossa rotte dalle ultime consultazione elettorali, regionali e referendarie, ma il premier, si sa, non molla la prese e continua ad escludere rimpasti o, più che mai, un addio alla poltrona. Un quadro chiaro che lascia poco spazio all’interpretazione, che Giorgia ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 settembre 2020) Giorgia. La leader di Fdi sgancia la bomba. Del resto, il verdetto elettorale parla chiaro. Nonostante dopo il voto di domenica e lunedì scorsi, la sinistra continui a festeggiare mentre insiste a perdere consensi. Il Pd, consapevole di aver scansato un fosso, ma per un pelo, brinda alla sopravvivenza. I grillini celebrano il fatto di non esser stati cancellati dalla faccia della terra. Camera e Senato sono lontani anni luce dal consenso dei cittadini. Insomma, il governoesce con le ossa rotte dalle ultime consultazione elettorali, regionali e referendarie, ma il premier, si sa, non molla la prese e continua ad escludere rimpasti o, più che mai, un addio alla. Un quadro chiaro che lascia poco spazio all’interpretazione, che Giorgia ...

I grillini restano a bocca asciutta di regioni e comuni e confondono la vittoria del "sì" al referendum per un loro successo. Saranno fagocitati dal PD, dopo avere donato sangue a destra. “La più gran ...

L’imperativo del momento dunque per Conte è riuscire a spendere al meglio i soldi dell’Europa destinati all’Italia. Incombenza tutt’altro che facile: per la prima volta il nostro Paese sarà un benefic ...

